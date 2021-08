«Gimbo» Tamberi nella storia | vince la medaglia d' oro nell' alto

(Di domenica 1 agosto 2021) Gianmarcosul tetto del mondo, ha vinto l'oro ex aequo con Barshim del Qatar. Un finale thriller per una serata indimenticabile. Dopo una prima parte...

TOKYO - Straordinario: Gianmarcoè oro nel salto in alto ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Il 29enne nato a Civitanova Marche è campione olimpico dopo aver saltato a 2,37 metri , a pari merito con il ...Gianmarco 'straordinario . Il 29enne marchigiano conquista una straordinario oro alle Olimpiadi di Tokyo 2020 nel salto in alto , una rivincita attesa cinque anni dopo l'infortunio che gli era ...Entrambi non hanno commesso errori. Da thriller il salto di Gimbo per il 2.35 con l'asticella che ha a lungo "ballato" restando però sui piedritti. Barshim commette il primo errore sul 2.39 e poco ...Straordinatia impresa del saltatore marchigiano, che condivide il primo posto con il qatarino Mutaz Barshim. IN AGGIORNAMENTO Alto Uomini - Finale - E' l'epilogo più bello, il pi ...