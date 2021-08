Germania, stop a tamponi gratis per i non vaccinati. Test al ritorno dalle vacanze per over 12 non immunizzati (Di domenica 1 agosto 2021) “Tutte le persone non vaccinate che entrano in Germania dovranno sottoporsi a Test, sia che arrivino in macchina, treno o aereo”. Il ministro della Salute tedesco Jens Spahn ha annunciato così nei giorni scorsi la misura che da oggi entra in vigore per i tedeschi e residenti in Germania non vaccinati sopra i 12 anni. L’obiettivo è quello di contenere l’incidenza del virus, che sta aumentando da tre settimane – ora è a 15,0 – così come la quota di ospedalizzazioni, al rialzo da due settimane. Una scelta che si accompagna alla decisione – anche se al momento non è stata fissata una data – di non offrire più ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 1 agosto 2021) “Tutte le persone non vaccinate che entrano indovranno sottoporsi a, sia che arrivino in macchina, treno o aereo”. Il ministro della Salute tedesco Jens Spahn ha annunciato così nei giorni scorsi la misura che da oggi entra in vigore per i tedeschi e residenti innonsopra i 12 anni. L’obiettivo è quello di contenere l’incidenza del virus, che sta aumentando da tre settimane – ora è a 15,0 – così come la quota di ospedalizzazioni, al rialzo da due settimane. Una scelta che si accompagna alla decisione – anche se al momento non è stata fissata una data – di non offrire più ...

