Gazzetta: raggiunto accordo tra Parma e Tutino, il Napoli chiede 10 milioni (Di domenica 1 agosto 2021) C’è il sì del Parma per Gennaro Tutino. E anche l’ok del calciatore. Si cerca l’intesa con il Napoli. Lo scrive la Gazzetta dello Sport. “Tutino da settimane è nei piani del Parma per dare freschezza e brillantezza al suo attacco, oltre che i dovuti gol. La trattativa però non è mai decollata. Fino agli ultimi giorni, quando i manager del club di Krause sono passati all’azione. La prima mossa è stata quella di raggiungere l’intesa con il giocatore. Tutino ha un contratto con il Napoli fino a giugno 2024 e con il Parma l’intesa trovata è ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 1 agosto 2021) C’è il sì delper Gennaro. E anche l’ok del calciatore. Si cerca l’intesa con il. Lo scrive ladello Sport. “da settimane è nei piani delper dare freschezza e brillantezza al suo attacco, oltre che i dovuti gol. La trattativa però non è mai decollata. Fino agli ultimi giorni, quando i manager del club di Krause sono passati all’azione. La prima mossa è stata quella di raggiungere l’intesa con il giocatore.ha un contratto con ilfino a giugno 2024 e con ill’intesa trovata è ...

