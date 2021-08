Gasparri denuncia | “Sullo scandalo Mps c’è un clamoroso conflitto d’interessi che investe il Pd”

Leggi su secoloditalia

(Di domenica 1 agosto 2021) «Subito loMps-Unicredit-Pd in Parlamento. Il Pd finge di muoversi soltanto perché noi abbiamo preso posizione. Ildi interessi chePadoan, Letta, l’Unicredit e la banca senese è unogigantesco che il Parlamento non può ignorare. Applausi per Brunetta che ha chiesto che la questione venga portata subito all’esame del governo. Gli italiani non possono pagare ancora per lodella banca senese». Lo dichiara il senatore di Forza Italia MaurizioMps,porta la questione in Parlamento«La ...