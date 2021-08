Gaetano Curreri: infarto sul palco, paura per il cantante degli Stadio. Poi l’annuncio: «Sta bene e ringrazia tutti» (Di domenica 1 agosto 2021) paura per Gaetano Curreri: il leader degli Stadio è svenuto durante un concerto a San benedetto del Tronto. Quando stava per esibirsi nelle ultime canzoni il cantante ha accusato il malore. Lo spettacolo è stato immediatamente sospeso per permettere al personale del 118 di soccorrere Gaetano Curreri, poi trasportato all’ospedale di Ascoli per i dovuti accertamenti. Gaetano Curreri, 69 anni, stava per eseguire un bis, un suo cavallo di battaglia, ovvero “Piazza Grande” dell’amico Lucio Dalla. A un certo ... Leggi su newscronaca.myblog (Di domenica 1 agosto 2021)per: il leaderè svenuto durante un concerto a Sandetto del Tronto. Quando stava per esibirsi nelle ultime canzoni ilha accusato il malore. Lo spettacolo è stato immediatamente sospeso per permettere al personale del 118 di soccorrere, poi trasportato all’ospedale di Ascoli per i dovuti accertamenti., 69 anni, stava per eseguire un bis, un suo cavallo di battaglia, ovvero “Piazza Grande” dell’amico Lucio Dalla. A un certo ...

