Gaetano Curreri, gli Stadio aggiornano i fan dopo l’infarto: come sta (Di domenica 1 agosto 2021) È stato un grande spavento, ma per fortuna il peggio sembra essere passato. Gaetano Curreri sta meglio e i fan degli Stadio (ma non solo) possono tirare un sospiro di sollievo. Il cantante ha superato l’infarto che gli aveva provocato un malore durante un concerto: dietro le quinte dello show con i Solis String Quartet a San Benedetto del Tronto, venerdì 30 luglio, si era accasciato ed era svenuto. La corsa in ospedale e il ricovero in terapia intensiva, con il messaggio condiviso dalla band sulla pagina Facebook ufficiale in piena notte: “Ciao a tutti, come sapete, Gaetano ha avuto un ... Leggi su dilei (Di domenica 1 agosto 2021) È stato un grande spavento, ma per fortuna il peggio sembra essere passato.sta meglio e i fan degli(ma non solo) possono tirare un sospiro di sollievo. Il cantante ha superatoche gli aveva provocato un malore durante un concerto: dietro le quinte dello show con i Solis String Quartet a San Benedetto del Tronto, venerdì 30 luglio, si era accasciato ed era svenuto. La corsa in ospedale e il ricovero in terapia intensiva, con il messaggio condiviso dalla band sulla pagina Facebook ufficiale in piena notte: “Ciao a tutti,sapete,ha avuto un ...

Advertising

fanpage : #GaetanoCurreri sta meglio, ha superato l'infarto - MediasetTgcom24 : Malore per Gaetano Curreri degli Stadio: sviene sul palco, ricoverato #gaetanocurreri - Agenzia_Ansa : Il cantante bolognese Gaetano Curreri è ricoverato in terapia intensiva cardiologica ad Ascoli Piceno dopo essere s… - matteo_oliverio : RT @Agenzia_Ansa: Il cantante bolognese Gaetano Curreri è ricoverato in terapia intensiva cardiologica ad Ascoli Piceno dopo essere stato c… - fabiobenati : RT @paoloigna1: 10.'DIMMI CHE NON VUOI MORIRE'- GAETANO CURRERI,Fresu,Casarano@ALBA IN J... -