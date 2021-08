Franco Locatelli | Solo il 12% dei vaccinati si infetta

(Di domenica 1 agosto 2021)il 12% degli italianisie a sua volta può contagiare. Parola di, capo del Cts in una intervista al Corriere. “Come affermato anche dal virologo Anthony Fauci, vi è una limitata percentuale (dai dati italiani la stima è del 12%) di soggetti compiutamente immunizzati che possonorsi, quasi sempre senza sviluppare malattia, e contagiare. In che misura lo facciano in paragone ai nonmerita ulteriori studi, in particolare mirati a definire quella che è la carica virale nelle loro vie aeree, naso e gola. Insieme al tempo ...

Intanto dalle colonne del Corriere della Sera il coordinatore del Ctsdice: 'Per fermare i ricoveri abbiamo solo un'arma: i nostri comportamenti. Decisivo vaccinare anche gli ...Inoltre, è bene precisare che secondo il presidente del Consiglio superiore di sanità: "avere un test sierologico positivo per gli anticorpi non esclude che in quel momento un ...In attesa del Cdm del 4 agosto che valuterà nuove misure e l'estensione eventuale dell'uso del Green pass, dal coordinatore del Cts arriva un altro monito: "Per fermare i ricoveri abbiamo solo un'arma ...Il coordinatore del Cts: «Il vaccino per adolescenti e 20enni è decisivo, il rischio di miocarditi è infinitamente basso» ...