Francesco Gabbani “Finalmente posso dirvelo ” la rivelazione sui social FOTO

(Di domenica 1 agosto 2021), l’annuncio con la cuffietta ospedalieralo ha rivelato tramite Instagram dopo giorni di assenza: si è sottoposto ad un’operazione, il cantante è stato operato alle corde vocali. Tutto è avvenuto dopo il concerto all’Arena di Verona. Ecco il messaggio pubblicato per informare i followers: Adesso che è tutto passatoL'articolo proviene da KontroKultura.

Per questo non vedo l'ora di tornare a cantare insieme a tutti voi! Il giorno dopo il concerto all'Arena di Verona sono volato ad Amburgo per un piccolo intervento alle corde vocali. Francesco Gabbani ...Francesco Gabbani, ovvero il noto cantante toscano è stato operato nei giorni scorsi. Sembrerebbe che fosse già trapelata questa notizia già nei giorni scorsi, ma poi a confermare l'operazione è stato ...