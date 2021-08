Francesca Mirarchi, morta a 19 anni per ?catturare l'alba?: era una promessa dell'atletica (Di domenica 1 agosto 2021) Grave lutto nel mondo dell?atletica leggera. Francesca Mirarchi, diciannovenne di Lissone, è morta venerdì dopo una caduta nelle montagne dell?Alta Val Brembana.... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 1 agosto 2021) Grave lutto nel mondoleggera., diciannovenne di Lissone, èvenerdì dopo una caduta nelle montagne?Alta Val Brembana....

Advertising

Corriere : Il dolore per la scomparsa di Francesca Mirarchi, la diciannovenne di Lissone morta venerdì dopo una rovinosa cadut… - Corriere : Francesca Mirarchi, morta per «catturare» l’alba: l’atletica, il servizio civile e i so... - fair_sud : RT @Corriere: Francesca Mirarchi, morta per «catturare» l’alba: l’atletica, il servizio civile e i so... - adoioa : RT @Corriere: Francesca Mirarchi, morta per «catturare» l’alba: l’atletica, il servizio civile e i so... - Daniel11707 : RT @Corriere: Francesca Mirarchi, morta per «catturare» l’alba: l’atletica, il servizio civile e i so... -