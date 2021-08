Fortnite | Annunciato il Rift Tour di Ariana Grande

(Di domenica 1 agosto 2021) I rumors trovano conferma quest’oggi con l’annuncio ufficiale da parte di Epic Games deldi, l’evento che si terrà indal 7 al 9 Agosto e che vedrà come protagonista la celebre cantante.arriva inCome ogni altro evento che si rispetti avrete differenti date per vederlo, ve le riportiamo a seguire: Spettacolo 1Sabato 7 agosto alle 00:00 ora italianaSpettacolo 2Sabato 7 agosto alle 20:00 ora italianaSpettacolo 3Domenica 8 agosto alle 06:00 ora italianaSpettacolo 4Domenica 8 agosto alle 16:00 ...

Advertising

Tech_Gaming_it : Fortnite: Annunciato il Rift Tour con Ariana Grande - daniel_fonzy : RT @fortnite_leakk: #trailer #rifttour #news #fortnite È stato annunciato il trailer del 'Rift Tour' •Spoiler: potrebbe essere una parte… - fortnite_leakk : #trailer #rifttour #news #fortnite È stato annunciato il trailer del 'Rift Tour' •Spoiler: potrebbe essere una p… - federgamming : Fortnite France ha appena commentato '?? ' sotto il concetto di skin di NolloBandz e il Crew Pack sarà presto annunc… -

Ultime Notizie dalla rete : Fortnite Annunciato

Inews24

Zuckerberg hauna svolta per il social network. Si stimano 5 miliardi di investimenti per sviluppare un'...hanno già assistito al concerto virtuale del rapper Travis Scott su, per ...Durante gli ultimi risultati finanziari, il boss dell'azienda hache il prossimo ... Ma...cos'è un metaverso? Questo è il nuovo nome dato a successi come Roblox oche hanno creato ...I rumors trovano conferma quest'oggi con l'annuncio ufficiale da parte di Epic Games del Rift Tour di Ariana Grande, l'evento che si terrà in Fortnite dal 7 ...Dal 7 al 9 agosto, intraprendi un viaggio musicale verso nuove magiche realtà in cui Fortnite incontra Ariana Grande. Tuffati nel Rift Tour. Il Rift ...