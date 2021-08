Formazioni ufficiali Lille-Psg | Supercoppa di Francia 2021

(Di domenica 1 agosto 2021) Ledi-Psg, sfida valida per ladi. Si assegna quindi il primo trofeo in terra transalpina, con i parigini che vorranno “vendicarsi” (nonostante Pochettino in conferenza abbia evitato l’uso di questa espressione) nei confronti della squadra del neo allenatore Gouvernnec, vincitrice dell’ultima Ligue 1, quando sulla panchina sedeva Galtier. C’è attesa di scoprire quanti tra i nuovi acquisti dell’ultima, faraonica, campagna acquisti schiererà il tecnico del Psg. Ecco quindi le scelte dei due allenatori.: PSG: ...

LE FORMAZIONI UFFICIALI (CALCIO D'INIZIO ORE 17.30) PALERMO : 12 Massolo; 26 Marong, 16 Peretti, 15 Marconi; 29 Almici, 27 Luperini, 19 Odjer, 3 Giron; 7 Floriano (C.), 11 Fella; 20 Kanoute. Terzo test stagionale per il Palermo. Dopo la vittoria con Potenza e Monopoli i rosa affrontano la Salernitana, fresca di promozione in Serie A.