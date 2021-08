Fiorentina, Italiano: «La società mi ha voluto fortemente. Metto il cuore in questa sfida» (Di domenica 1 agosto 2021) Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, ha concesso una lunga intervista ai microfoni del sito ufficiale del club viola Il neo tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano si è raccontato in una lunga intervista concessa ai microfoni del sito ufficiale viola: CALCIO – «L’unica mia aspirazione è sempre stata quella di fare il calciatore, fin da quando ero bambino. Quindi anche se vivi e nasci al Sud, dove è molto difficile, penso che la grande passione, il grande amore che uno può avere per questo sport riesca a far ottenere l’impossibile. Vi garantisco che venire fuori dal paesino in Sicilia dove sono nato io è ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 1 agosto 2021) Vincenzo, tecnico della, ha concesso una lunga intervista ai microfoni del sito ufficiale del club viola Il neo tecnico dellaVincenzosi è raccontato in una lunga intervista concessa ai microfoni del sito ufficiale viola: CALCIO – «L’unica mia aspirazione è sempre stata quella di fare il calciatore, fin da quando ero bambino. Quindi anche se vivi e nasci al Sud, dove è molto difficile, penso che la grande passione, il grande amore che uno può avere per questo sport riesca a far ottenere l’impossibile. Vi garantisco che venire fuori dal paesino in Sicilia dove sono nato io è ...

