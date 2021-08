Finale 100 maschile – Marcell Jacobs è campione olimpico (Di domenica 1 agosto 2021) In pochi minuti, l’Italia ha conquistato due medaglie d’oro nelle gare di atletica. Dopo il primo posto di Tamberi nella Finale del salto in alto, anche Marcell Jacobs si è laureato campione olimpico. Il velocista azzurro ha disputato un’ottima Finale dei 100 metri e si è portato a casa il metallo più prezioso delle Olimpiadi, migliorando ancora il suo tempo. Con quale tempo Marcell Jacobs si è laureato campione olimpico? Al termine di una prova in cui ha rimontato sullo statunitense Fred Kerley, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 1 agosto 2021) In pochi minuti, l’Italia ha conquistato due medaglie d’oro nelle gare di atletica. Dopo il primo posto di Tamberi nelladel salto in alto, anchesi è laureato. Il velocista azzurro ha disputato un’ottimadei 100 metri e si è portato a casa il metallo più prezioso delle Olimpiadi, migliorando ancora il suo tempo. Con quale temposi è laureato? Al termine di una prova in cui ha rimontato sullo statunitense Fred Kerley, ...

