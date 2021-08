Federica Pellegrini scatenata in un balletto social dopo l'addio alle Olimpiadi (Di domenica 1 agosto 2021) '#ByebyeTokyo, #GoodMorningItaly'. Federica Pellegrini saluta le Olimpiadi condividendo su Instagram un esilarante balletto eseguito in camera insieme a Martina Carraro. 'Come promesso' ha scritto la ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 1 agosto 2021) '#ByebyeTokyo, #GoodMorningItaly'.saluta lecondividendo su Instagram un esilaranteeseguito in camera insieme a Martina Carraro. 'Come promesso' ha scritto la ...

ItaliaTeam_it : Quarto posto con il nuovo record italiano di 3:39.28! ???? Grande prestazione per Thomas Ceccon, Nicolò Martinenghi… - Coninews : Una staffetta spettacolare! ???????????????????? Thomas Ceccon, Nicolò Martinenghi, Elena Di Liddo e Federica Pellegri… - Eurosport_IT : Sveglia puntata anche questa notte: ore 04.15 per l'ultima gara di Federica Pellegrini?????????? #HomeOfTheOlympics |… - andreazenatti93 : RT @sononatanera: Non rivedere più Federica Pellegrini sarà un colpo al cuore, mancherà troppo vederla in vasca. Il nuoto senza di lei non… - biebfirstdance : RT @sononatanera: Non rivedere più Federica Pellegrini sarà un colpo al cuore, mancherà troppo vederla in vasca. Il nuoto senza di lei non… -