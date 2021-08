Federica Pellegrini saluta le Olimpiadi e guarda al futuro: 'In politica? Non sono diplomatica' (Di domenica 1 agosto 2021) 'sono molto serena per quello che mi aspetta, non vedo l'ora che cominci il dopo', ha detto la campionessa dopo l'ultima gara a Tokyo, escludendo un 'dopo' come quello di Valentina ... Leggi su today (Di domenica 1 agosto 2021) 'molto serena per quello che mi aspetta, non vedo l'ora che cominci il dopo', ha detto la campionessa dopo l'ultima gara a Tokyo, escludendo un 'dopo' come quello di Valentina ...

Advertising

ItaliaTeam_it : Quarto posto con il nuovo record italiano di 3:39.28! ???? Grande prestazione per Thomas Ceccon, Nicolò Martinenghi… - Coninews : Una staffetta spettacolare! ???????????????????? Thomas Ceccon, Nicolò Martinenghi, Elena Di Liddo e Federica Pellegri… - Eurosport_IT : Sveglia puntata anche questa notte: ore 04.15 per l'ultima gara di Federica Pellegrini?????????? #HomeOfTheOlympics |… - VivMilano : RT @RaiSport: ?? #Pellegrini scherza: 'Io in #politica? Non sono diplomatica, sarei perfetta' L'azzurra: 'Ora ho ancora il costume addosso,… - flamanc24 : RT @mocciosvs: 1º agosto 2021. Ultima gara in assoluto di Federica Pellegrini ad un'Olimpiade. ?? #GiochiOlimpici #Swimming https://t.co… -