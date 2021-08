Federica Pellegrini saluta i Giochi: sesta con la 4×100 mista (Di domenica 1 agosto 2021) L’ultima gara della Pellegrini: sesta con la staffetta azzurra 4X100 mistaLa Divina dà l’addio alle Olimpiadi con la staffetta, dopo aver centrato la quinta finale dei 200 stile libero. La prova a squadre va all’Australia Read More Gazzetta.it L'articolo proviene da HelpMeTech. Leggi su helpmetech (Di domenica 1 agosto 2021) L’ultima gara dellacon la staffetta azzurra 4X100La Divina dà l’addio alle Olimpiadi con la staffetta, dopo aver centrato la quinta finale dei 200 stile libero. La prova a squadre va all’Australia Read More Gazzetta.it L'articolo proviene da HelpMeTech.

Advertising

ItaliaTeam_it : Quarto posto con il nuovo record italiano di 3:39.28! ???? Grande prestazione per Thomas Ceccon, Nicolò Martinenghi… - Coninews : Una staffetta spettacolare! ???????????????????? Thomas Ceccon, Nicolò Martinenghi, Elena Di Liddo e Federica Pellegri… - Eurosport_IT : Sveglia puntata anche questa notte: ore 04.15 per l'ultima gara di Federica Pellegrini?????????? #HomeOfTheOlympics |… - padronfrollo : RT @vitasportivait: #Tokyo2020 | #Swimming THE LAST DANCE OLIMPICA DI FEDERICA #PELLEGRINI ?? Si chiude con il sesto posto nella finale de… - TuttoQuaNews : RT @Corriere: Pellegrini: «Sono serena per il mio futuro, poi forse arriverà la malinconia» -