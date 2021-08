Federica Pellegrini | addio alle Olimpiadi | ' Io in politica? Sarei la prima a risultare vera Aspettiamo'

(Di domenica 1 agosto 2021) Un dopo come Valentina Vezzali? Mi sembrerebbe davvero troppo.. ".ha nuotato gli ultimi 100 metri olimpici della sua carriera, confessa di" non vedere l'ora del dopo", e risponde ...

Ultime Notizie dalla rete : Federica Pellegrini

Nella notte italiana la finale della staffetta misti donne. L'ultima gara olimpica di, ultima frazionata con lo stile libero nel quartetto che comprende per la farfalla la pugliese Elena Di Liddo, di Bisceglie. L'Italia ha ottenuto il sesto posto. Alle 4,22 ora ...Nell'ultima gara olimpica di, l'oro va all'Australia, argento agli Stati Uniti, bronzo al Canada. Quarto posto per Gregorio Paltrinieri nella finale dei 1500 stile libero. ...Federica Pellegrini saluta le Olimpiadi con l'ultima gara nella staffetta 4x100 mista. Davanti alle telecamere, la "Divina" è circondata dall'affetto di Margherita ...Federica Pellegrini ha chiuso la sua avventura alle Olimpiadi in quella che è stata la sua quinta partecipazione ...