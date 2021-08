Fantastici Gianmarco Tamberi e Marcell Jacobs | ori olimpici leggendari

Leggi su ck12

(Di domenica 1 agosto 2021) nel salto in alto e nei 100 metriGettyImagesCorreva l’anno 1980 e le Olimpiadi erano quelle di Mosca. In pedana pronta al salto decisivo per la medaglia d’oro del salto in alto femminile vi era la nostra campionessa di Rivoli Veronese, il suo nome era Sara Simeoni . Salto vincente e la medaglia d’oro del salto in alto femminile è sua. Da allora sono passati quarantuno anni e quarantuno anni dopo la medaglia d’oro olimpica del salto in alto torna in Italia. Unica differenza è che si tratta del salto in alto maschile, il trionfatore si chiama. La sua vittoria è da condividere con il ...