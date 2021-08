Fabrizio Pirovano, l'uomo che regalò il titolo Supersport alla Suzuki (Di domenica 1 agosto 2021) Parlare del primo titolo iridato della Suzuki nel paddock delle derivate dalla serie, con il titolo Supersport del 1998, significa parlare di uno dei piloti più grandi e indimenticabili del nostro ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di domenica 1 agosto 2021) Parlare del primoiridato dellanel paddock delle derivate dserie, con ildel 1998, significa parlare di uno dei piloti più grandi e indimenticabili del nostro ...

Ultime Notizie dalla rete : Fabrizio Pirovano Fabrizio Pirovano, l'uomo che regalò il titolo Supersport alla Suzuki Fabrizio Pirovano, un piccolo grandissimo uomo, sfortunato e scomparso prematuramente il 12 giugno 2016. Un ragazzo che ha dedicato tutta la sua vita alle moto e alle gare . Quello del 1998 è stato ...

Fabrizio Pirovano, l'uomo che regalò il titolo Supersport alla Suzuki

Con il titolo nella Supersport del piccolo grandissimo brianzolo, la Suzuki ruppe il ghiaccio tra le derivate dalla serie. E la Casa capì di potersi affidare a Batta per la Superbike: scelta che si sa ...

