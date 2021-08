F1, Vettel: “Sotto investigazione perché ho tenuto la maglia arcobaleno? Squalificatemi pure” (Di domenica 1 agosto 2021) “Ho violato le procedure pre-gara? Allora Squalificatemi, sono ben felice. Ho tenuto la maglietta mentre c’era l’inno (ungherese, ndr) in sostegno di quelle persone che soffrono in questa nazione perché alcuni fanno delle leggi che compromettono la crescita dei bambini. Sono felice di incassare qualsiasi penalità mi vogliano comminare”. Sono queste le parole di Sebastian Vettel al termine del Gran Premio di Ungheria nel quale si è preso il secondo posto: il tedesco sarebbe al momento Sotto investigazione per aver violato le procedure pre-gara. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 1 agosto 2021) “Ho violato le procedure pre-gara? Allora, sono ben felice. Hola maglietta mentre c’era l’inno (ungherese, ndr) in sostegno di quelle persone che soffrono in questa nazionealcuni fanno delle leggi che compromettono la crescita dei bambini. Sono felice di incassare qualsiasi penalità mi vogliano comminare”. Sono queste le parole di Sebastianal termine del Gran Premio di Ungheria nel quale si è preso il secondo posto: il tedesco sarebbe al momentoper aver violato le procedure pre-gara. SportFace.

Advertising

Ninnuccio_74 : RT @sportface2016: #HungarianGP Sebastian #Vettel non ha rimorsi per aver indossato la maglia arcobaleno prima della gara - AndreaPecchia1 : @Mandretamat Vettel è sotto inchiesta? Sì Stroll e Bottas hanno causato un incidente di gara Orban non ha bisogno d… - sportface2016 : #HungarianGP Sebastian #Vettel non ha rimorsi per aver indossato la maglia arcobaleno prima della gara - kimoota0713 : RT @sabbatini: Vettel sembra sia sotto inchiesta perché durante l’inno pregara #HungaroringGp ha tenuto la maglietta arcobaleno pro-LGBT. “… - Carlos_Ltxz : RT @sabbatini: Vettel sembra sia sotto inchiesta perché durante l’inno pregara #HungaroringGp ha tenuto la maglietta arcobaleno pro-LGBT. “… -