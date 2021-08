Eutanasia legale, Marco Cappato: «Per il referendum, siamo a metà strada» (Di domenica 1 agosto 2021) Sono più di 250mila le firme raccolte in tutta Italia dal Comitato promotore del referendum per l’eutanasia legale, esattamente la metà di quanto si intende raggiungere per settembre. Sono, infatti 500mila le sottoscrizioni necessarie per indire il referendum, depositato su iniziativa dell’Associazione Luca Coscioni lo scorso 20 aprile in Corte di Cassazione. Leggi su vanityfair (Di domenica 1 agosto 2021) Sono più di 250mila le firme raccolte in tutta Italia dal Comitato promotore del referendum per l’eutanasia legale, esattamente la metà di quanto si intende raggiungere per settembre. Sono, infatti 500mila le sottoscrizioni necessarie per indire il referendum, depositato su iniziativa dell’Associazione Luca Coscioni lo scorso 20 aprile in Corte di Cassazione.

robertosaviano : Su 'Leggermente fuori fuoco' (@7corriere) una foto che lascia poco spazio all'immaginazione. Serve a sostenere la c… - fattoquotidiano : Eutanasia legale, la raccolta firme a favore del referendum raggiunge le 250mila firme. Cappato: “Straordinaria par… - _arianna : Eutanasia legale: “Sono malata di sclerosi multipla grave. Voglio ancora vivere, ma voglio anche sapere di poter mo… - clary18351 : RT @femmefleurie: Invece di scendere in piazza contro il green pass andate a firmare per il referendum sull'eutanasia legale che il fatto c… - HLSince16 : RT @femmefleurie: Invece di scendere in piazza contro il green pass andate a firmare per il referendum sull'eutanasia legale che il fatto c… -