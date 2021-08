Escursioni gratuite al Bosco Pantano di Policoro tutti i mercoledì di agosto (Di domenica 1 agosto 2021) In sella! “L’ultima foresta incantata” è pronta a condividere con tutti le meraviglie del Bosco Pantano di Policoro. Ogni mercoledì, per tutto il mese di agosto, sarà possibile visitare la riserva regionale di Bosco Pantano, grazie a un programma di Escursioni gratuite in bike alla scoperta de “L’ultima foresta incantata”. Un’occasione per poter ammirare da vicino la “grande quercia”, la farnia inserita, “per rarità botanica, forma e portamento”, tra gli alberi monumentali d’Italia nell’ultimo aggiornamento dell’elenco ... Leggi su laprimapagina (Di domenica 1 agosto 2021) In sella! “L’ultima foresta incantata” è pronta a condividere conle meraviglie deldi. Ogni, per tutto il mese di, sarà possibile visitare la riserva regionale di, grazie a un programma diin bike alla scoperta de “L’ultima foresta incantata”. Un’occasione per poter ammirare da vicino la “grande quercia”, la farnia inserita, “per rarità botanica, forma e portamento”, tra gli alberi monumentali d’Italia nell’ultimo aggiornamento dell’elenco ...

greencityit : Al Naturhotel Leitlhof soggiorni con escursioni guidate alla scoperta delle Dolomiti: L’hotel natura 4 stelle S del… - ADM_assdemxmi : RT @inLOMBARDIA: Agosto è alle porte: cosa c’è di meglio di un’escursione in montagna, o addirittura di un’arrampicata, con una Guida Alpin… - EmilianoVerga : RT @inLOMBARDIA: Agosto è alle porte: cosa c’è di meglio di un’escursione in montagna, o addirittura di un’arrampicata, con una Guida Alpin… - inLOMBARDIA : Agosto è alle porte: cosa c’è di meglio di un’escursione in montagna, o addirittura di un’arrampicata, con una Guid… - Controcultura1 : Manduria Estate presenta anche piccole sorprese, come ad esempio la possibilità di effettuare escursioni in barca g… -