Equitazione, Olimpiadi Tokyo: tragedia nella gara di completo. Eutanasia per il cavallo Jet Set (Di domenica 1 agosto 2021) A Tokyo 2020 arriva una bruttissima notizia dalla disciplina dell'Equitazione. La Nazionale svizzera ha infatti comunicato in via ufficiale di aver dovuto procedere all'Eutanasia per Jet Set, cavallo in gara con il cavaliere Robin Godel. La triste decisione è stata diffusa nella prima mattina di domenica 1 agosto. L'equino, di 14 anni, si è rotto in modo irrimediabile un legamento della sua anteriore destra all'atterraggio di un salto durante la prova di cross country, nella specialità del completo. Dopo l'incidente la gara è stata ...

