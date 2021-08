Equitazione, Olimpiadi Tokyo: l’Italia del completo è settima dopo il cross country. Panizzon 25ma nell’individuale (Di domenica 1 agosto 2021) Risalgono gli azzurri nella classifica individuale, e quindi anche l’Italia nella graduatoria a squadre dopo la prova di cross country valida per il concorso completo individuale ed a squadre delle Olimpiadi di Tokyo. l’Italia, ieri 15ma ed ultima dopo il dressage, si comporta bene e risale fino al settimo posto con 132.80 penalità complessive. Nella classifica individuale tutte molto vicine le tre azzurre: la migliore è Vittoria Panizzon su Super Cillious, che al termine della prova odierna accusa 3.60 penalità, per un ... Leggi su oasport (Di domenica 1 agosto 2021) Risalgono gli azzurri nella classifica individuale, e quindi anchenella graduatoria a squadrela prova divalida per il concorsoindividuale ed a squadre delledi, ieri 15ma ed ultimail dressage, si comporta bene e risale fino al settimo posto con 132.80 penalità complessive. Nella classifica individuale tutte molto vicine le tre azzurre: la migliore è Vittoriasu Super Cillious, che al termine della prova odierna accusa 3.60 penalità, per un ...

