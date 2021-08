Advertising

Nutizieri : Due bolognesi in gara per il titolo di Mister Italia 2021 - fisco24_info : Più turisti, più responsabilità:?l’importanza di chiamarsi «Patrimonio Unesco»: Nel 2021 Italia premiata con due nu… - SalvatoreBova1 : @PiramideRossa Bellissime, ne avevo due, di scatole delle scarpe piene di biglie, di tutte le misure, le mingherlin… - bekindxhaz : o ma i bolognesi sono dei boni assurdi io mi innamoro ogni due minuti - bologna24ore_it : Due bolognesi alle prefinali di Mister Italia 2021 ? #bologna24ore -

Ultime Notizie dalla rete : Due bolognesi

BolognaToday

ragazzisaranno in passerella domani, 2 agosto, a Giulianova (TE) dove, nello splendido scenario di piazza del Mare, cercheranno di conquistare il 'pass' per la finalissima nazionale ...Quattro invece, come già accennato, gli incontri che idebbono ancora disputare per ... Con il doppio al centro di uno scatenato Dreni la Fortitudo si trovava concorridori in posizione ...Ci sono anche due ragazzi della provincia di Bologna tra i novanta bellissimi pre-finalisti nazionali del concorso di Mister Italia 2021. Si tratta di Cosimo Olmo 20 anni di Bologna, 1,80 di altezza c ...A causa del rinvio per il maltempo di ieri, questa sera (e le previsioni, finalmente, sono incoraggianti), i film in programmazione "A piedi nudi nel ...