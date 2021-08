Domenica 1 agosto registrati 50 nuovi contagi in FVG (Di domenica 1 agosto 2021) Oggi in Friuli Venezia Giulia su 1.769 tamponi molecolari sono stati rilevati 40 nuovi contagi con una percentuale di positività del 2,26%. Sono inoltre 1.745 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 10 casi (0,57%). Dall’analisi dei dati emerge che il 60% dei nuovi contagi riguarda persone con meno di 29 anni. Nella giornata odierna non si registrano decessi; tre persone sono ricoverate in terapia intensiva, mentre in altri reparti sono in cura 16 persone. I decessi complessivamente ammontano a 3.790, con la seguente suddivisione territoriale: 813 a Trieste, 2.012 a Udine, 672 a Pordenone ... Leggi su udine20 (Di domenica 1 agosto 2021) Oggi in Friuli Venezia Giulia su 1.769 tamponi molecolari sono stati rilevati 40con una percentuale di positività del 2,26%. Sono inoltre 1.745 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 10 casi (0,57%). Dall’analisi dei dati emerge che il 60% deiriguarda persone con meno di 29 anni. Nella giornata odierna non si registrano decessi; tre persone sono ricoverate in terapia intensiva, mentre in altri reparti sono in cura 16 persone. I decessi complessivamente ammontano a 3.790, con la seguente suddivisione territoriale: 813 a Trieste, 2.012 a Udine, 672 a Pordenone ...

Advertising

teatrolafenice : ?? «L’ozio non è il non far nulla. L’ozio è essere liberi di fare qualsiasi cosa» (Floyd Dell). Buona domenica d’ag… - RaiNews : Un vecchio super8 girato quasi per caso: il 2 agosto 1980 nella sala d’aspetto della stazione di Bologna una bomba… - DPCgov : ?? ?? #allertaROSSA, sabato #31luglio e domenica #1agosto, sulle Prealpi occidentali in Lombardia ?? #allertaARANCIONE… - LiberoTes : RT @LegaSalvini: TV > Rai 2 | Matteo Salvini, Leader della Lega - Senatore > DOMENICA 1 AGOSTO | ore 13:00 | 'TG2' | Hashtag: #tg2 Streami… - r31458893 : RT @ClaudiaBreve: Domenica! Il dì che a mattina sorride e sospira al tramonto! G. Pascoli Prima #DomenicaDEstate di agosto #VentagliDi… -

Ultime Notizie dalla rete : Domenica agosto Olimpiadi, Jacobs d'oro nei 100 metri: uno sprint vincente partito dalla Toscana Una storia incredibile, un'emozione pazzesca! Quante lacrime di gioia in questa domenica d'agosto, quanta soddisfazione per la Virtus che ha sempre creduto in questo ragazzo fantastico e in questo ...

Tokyo 2020, Jacobs e Tamberi oro: atletica da sogno Marcell Jacobs medaglia d'oro nei 100 metri, Gianmarco Tamberi medaglia d'oro nel salto in alto. Alle Olimpiadi di Tokyo 2020 l'atletica italiana vive una giornata da leggenda oggi, domenica 1 agosto 2021. "E' il sogno da quando sono bambino. In finale ho pensato che non avevo nulla da perdere, ho dato tutto, sono partito come non mai ed è successo. Vedere Gimbo vincere... mi ...

Notte Rosa 2021: il programma di domenica 1 agosto il Resto del Carlino Tornano le code e gli assembramenti all’Hub della Fiera del Mediterraneo (VIDEO) Il blocco di vaccini e tamponi dalle 11 alle 20 sta provocando caos e disagi all’Hub della Fiera del Mediterraneo a Palermo. L'articolo Tornano le code e gli assembramenti all’Hub della Fiera del Medi ...

Viterbo, precipita elicottero decollato dal Lago di Bolsena. Tragedia sfiorata vicino Pisa: ferito il pilota 55enne Precipita un elicottero che era decollato da un capo volo sul Lago di Bolsena (Viterbo). Tragedia sfiorata, domenica 1 agosto, con il velivovo, ...

Una storia incredibile, un'emozione pazzesca! Quante lacrime di gioia in questad', quanta soddisfazione per la Virtus che ha sempre creduto in questo ragazzo fantastico e in questo ...Marcell Jacobs medaglia d'oro nei 100 metri, Gianmarco Tamberi medaglia d'oro nel salto in alto. Alle Olimpiadi di Tokyo 2020 l'atletica italiana vive una giornata da leggenda oggi,2021. "E' il sogno da quando sono bambino. In finale ho pensato che non avevo nulla da perdere, ho dato tutto, sono partito come non mai ed è successo. Vedere Gimbo vincere... mi ...Il blocco di vaccini e tamponi dalle 11 alle 20 sta provocando caos e disagi all’Hub della Fiera del Mediterraneo a Palermo. L'articolo Tornano le code e gli assembramenti all’Hub della Fiera del Medi ...Precipita un elicottero che era decollato da un capo volo sul Lago di Bolsena (Viterbo). Tragedia sfiorata, domenica 1 agosto, con il velivovo, ...