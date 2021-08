Domenica 1 agosto: l’Angelus di Papa Francesco e l’esortazione a “L’amore gratuito” (Di domenica 1 agosto 2021) Il brano del Vangelo di Domenica 1 agosto è tratto da Giovanni 6,24-35; Liturgia nella quale, dopo il miracolo dei pani e dei pesci, una folla si muove alla ricerca di Gesù. Il Papa durante l’Angelus in Piazza San Pietro sottolinea un aspetto fondamentale di questa scena: “Qual è il motivo per cui si cerca Gesù?“; si tratta di un’osservazione fondamentale di ciò che per i Cristiani Cattolici è lo stimolo verso la vera fede. Il Pontefice spiega, infatti, che non basta cercare la fede, ma avere le giuste motivazioni per intraprendere questa strada. Diverse domande, dunque, si trovano già all’inizio del commento al Vangelo di ... Leggi su velvetmag (Di domenica 1 agosto 2021) Il brano del Vangelo diè tratto da Giovanni 6,24-35; Liturgia nella quale, dopo il miracolo dei pani e dei pesci, una folla si muove alla ricerca di Gesù. Ildurantein Piazza San Pietro sottolinea un aspetto fondamentale di questa scena: “Qual è il motivo per cui si cerca Gesù?“; si tratta di un’osservazione fondamentale di ciò che per i Cristiani Cattolici è lo stimolo verso la vera fede. Il Pontefice spiega, infatti, che non basta cercare la fede, ma avere le giuste motivazioni per intraprendere questa strada. Diverse domande, dunque, si trovano già all’inizio del commento al Vangelo di ...

Advertising

teatrolafenice : ?? «L’ozio non è il non far nulla. L’ozio è essere liberi di fare qualsiasi cosa» (Floyd Dell). Buona domenica d’ag… - RaiNews : Un vecchio super8 girato quasi per caso: il 2 agosto 1980 nella sala d’aspetto della stazione di Bologna una bomba… - DPCgov : ?? ?? #allertaROSSA, sabato #31luglio e domenica #1agosto, sulle Prealpi occidentali in Lombardia ?? #allertaARANCIONE… - GuernseyJuliet : #DonneInArte #redhair #1agosto #SundayMorning #OggiCosì In ritardo, ma quando si è in viaggio… Buona domenica e b… - antomonta56 : RT @teatrolafenice: ?? «L’ozio non è il non far nulla. L’ozio è essere liberi di fare qualsiasi cosa» (Floyd Dell). Buona domenica d’agosto… -

Ultime Notizie dalla rete : Domenica agosto Treviso, con l'auto vola nel piazzale di un'azienda: calciatore muore a 29 anni Incidente mortale all'alba di questa mattina, domenica 1 agosto, nella notte a Cavaso del Tomba in via Ponticello, lungo l'arteria principale che unisce Pederobba a Possagno, a Treviso . Verso le 4 un 29enne, Luca Vettoretti , di Valdobbiadene, è ...

Marcell Jabobs, finale 100 metri/ Olimpiadi Tokyo 2020: diretta live e risultato MARCELL JACOBS FINALE 100 METRI OLIMPIADI TOKYO 2020 Marcell Jacobs corre la finale dei 100 metri alle Olimpiadi Tokyo 2020 , con inizio alle ore 14:50 di domenica 1 agosto . Straordinario, davvero straordinario l'azzurro che ha corso la sua semifinale in 9''84, sbriciolando il precedente 9''94 con cui aveva superato il proprio record italiano in ...

Notte Rosa 2021: il programma di domenica 1 agosto il Resto del Carlino Treviso, con l'auto vola nel piazzale di un'azienda: calciatore muore a 29 anni Incidente mortale all'alba di questa mattina, domenica 1 agosto, nella notte a Cavaso del Tomba in via Ponticello, lungo l'arteria principale che unisce Pederobba a Possagno, a ...

Papa Francesco. Che sia un agosto sereno anche se troppo caldo Parlando davanti ai fedeli in Piazza San Pietro Francesco ha rimarcato come una “società che mette al centro gli interessi invece delle persone è una società che non genera vita” ...

Incidente mortale all'alba di questa mattina,, nella notte a Cavaso del Tomba in via Ponticello, lungo l'arteria principale che unisce Pederobba a Possagno, a Treviso . Verso le 4 un 29enne, Luca Vettoretti , di Valdobbiadene, è ...MARCELL JACOBS FINALE 100 METRI OLIMPIADI TOKYO 2020 Marcell Jacobs corre la finale dei 100 metri alle Olimpiadi Tokyo 2020 , con inizio alle ore 14:50 di. Straordinario, davvero straordinario l'azzurro che ha corso la sua semifinale in 9''84, sbriciolando il precedente 9''94 con cui aveva superato il proprio record italiano in ...Incidente mortale all'alba di questa mattina, domenica 1 agosto, nella notte a Cavaso del Tomba in via Ponticello, lungo l'arteria principale che unisce Pederobba a Possagno, a ...Parlando davanti ai fedeli in Piazza San Pietro Francesco ha rimarcato come una “società che mette al centro gli interessi invece delle persone è una società che non genera vita” ...