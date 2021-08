Diretta Jacobs medaglia d' oro 100 metri | «Voglio ascoltare l' inno» Nuovo record europeo 9' ' 80

(Di domenica 1 agosto 2021) Impresa storica per Lamont Marcell, per l'atletica italiana e per tutto lo sport azzurro. L'italo-americano è venutomente dal Texas per riscrivere la storia dei 100...

Un finale thriller allo stadio di Tokyo per una serata indimenticabile con Tamberi eche gareggiavano in contemporanea in una saliscendi di brividi che valgono il 4 - 3 di Italia - Germania o ...APPROFONDIMENTI OLIMPIADI Marcell, chi è il velocista italo - americano SPORT Tokyo 2020,da favola SPORTnuovo primatista italiano dei 100 metrimedaglia d'oro ...Nessun italiano nella storia aveva mai corso prima una finale olimpica dei 100 metri: Marcell Jacobs l’ha addirittura vinta ed è medaglia ...Straordinario Tamberi, oro nel salto in alto! Prima medaglia nell'atletica per l'Italia Gianmarco Tamberi scrive una pagina di storia. L'azzurro conquista la medaglia d'oro nel salto in alto, al termi ...