Daniel Radcliffe: "Le persone si stupiscono quando scoprono che diventare famoso a 11 anni non mi ha rovinato"

Daniel Radcliffe ha rivelato che le persone rimangono scioccate quando scoprono che è 'meno incasinato' di quanto pensassero, visto che l'attore ha raggiunto la fama alla tenera età di 11 anni. Daniel Radcliffe ha rivelato che le persone si stupiscono quando scoprono che diventare famoso alla tenera età di 11 anni non ha esageratamente 'incasinato' la vita dell'attore britannico. La star di Harry Potter, che ha recentemente ...

