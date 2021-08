Dall’eroe dei pangolini alla foresta per il giaguaro | di fronte ai “faremo” della politica | nove storie di chi ha già creato la sua arca di Noè

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 1 agosto 2021) Dal fotografo brasiliano che ha fatto rinascere lanella tenuta del padre alle signore del Kenya (e degli elefanti), dal biologo che ha salvato più animali in estinzione di chiunque altro, alledi conservazione che vedono protagonisti i popoli indigeni. La crisi climatica, come ribadito al G20 di Napoli, va affrontata di pari passo con la tutelabiodiversità e oggi sono diversi i programmi di Stati o grandi organizzazioni per salvare gli animali a rischio estinzione, per cause spesso collegate alle attività umane o al riscaldamento globale. Che sta riducendo, per esempio, l’habitat degli orsi polari, costretti a vivere ...