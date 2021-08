Da Tamberi a Jacobs, i 20 minuti che hanno cambiato la storia (e il futuro) dello sport italiano. E aperto una nuova era per l’atletica (Di domenica 1 agosto 2021) Questo è il giorno in cui la storia è cambiata, velocemente come i 100 metri di Marcell Jacobs e volando alto, dove nessuno ipotizzava potesse arrivare, come Gianmarco Tamberi. Un giorno racchiuso in 20 minuti, quelli che corrono tra le 21.33 e le 21.53 se considerate il fuso di Tokyo, dove tutto è avvenuto, o le 14.33 le 14.53 se tenete conto di cosa segnavano gli orologi in Italia mentre avveniva qualcosa che a preconizzarla qualche ora prima sarebbe venute giù grosse risate. L’Italia vince i 100 metri e il salto in alto alle Olimpiadi e non solo aggiusta il medagliere ma vede spalancarsi davanti a sé una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 1 agosto 2021) Questo è il giorno in cui laè cambiata, velocemente come i 100 metri di Marcelle volando alto, dove nessuno ipotizzava potesse arrivare, come Gianmarco. Un giorno racchiuso in 20, quelli che corrono tra le 21.33 e le 21.53 se considerate il fuso di Tokyo, dove tutto è avvenuto, o le 14.33 le 14.53 se tenete conto di cosa segnavano gli orologi in Italia mentre avveniva qualcosa che a preconizzarla qualche ora prima sarebbe venute giù grosse risate. L’Italia vince i 100 metri e il salto in alto alle Olimpiadi e non solo aggiusta il medagliere ma vede spalancarsi davanti a sé una ...

Eurosport_IT : Vi dobbiamo tanti di quei 'GRAZIE' che voi non avete idea ?????? #Jacobs | #Tamberi | #Tokyo2020 | oro - Eurosport_IT : 'Che ca**o hai fatto ??!!' ?????????? Gimbo, ce lo siamo chiesti anche noi ?????? #Tokyo2020 | #Athletics | #Jacobs |… - Eurosport_IT : MA STIAMO FACENDO LA STORIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA… - mario_guermandi : RT @giomalago: Le parole non bastano e neanche servono. Avete vinto due ori che valgono la storia e la riscrivono, facendo brillare lo #spo… - BLL_1973 : RT @giomalago: Un giorno magico, unico, indescrivibile. Avete corso più veloce del tempo e saltato più in alto dei sogni, regalandoci un mo… -