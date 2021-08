Da Maresca a Manfredi: la società civile come il professore de L’angelo azzurro (Di domenica 1 agosto 2021) Molto tempo fa, con ogni probabilità correva ancora il Novecento, il sindaco di Castellammare di Stabia Catello Polito – genetista, docente universitario – regalò una battuta fulminante sulla società civile: «E che so’ incivile io?». Superiore persino alla ferocia con cui Rosa Russo Iervolino bollava i professionisti della città che di tanto si riunivano in associazioni apparentemente culturali ma sostanzialmente intolleranti alla sua azione politica. Nel wendersiano corso del tempo, la società civile ha creduto di impossessarsi della politica. E la politica ha lasciato che si illudesse. Essere un politico ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 1 agosto 2021) Molto tempo fa, con ogni probabilità correva ancora il Novecento, il sindaco di Castellammare di Stabia Catello Polito – genetista, docente universitario – regalò una battuta fulminante sulla: «E che so’ inio?». Superiore persino alla ferocia con cui Rosa Russo Iervolino bollava i professionisti della città che di tanto si riunivano in associazioni apparentemente culturali ma sostanzialmente intolleranti alla sua azione politica. Nel wendersiano corso del tempo, laha creduto di impossessarsi della politica. E la politica ha lasciato che si illudesse. Essere un politico ...

