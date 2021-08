Curiosità, Gigi D'Alessio avvistato sul suo yacht alla Baia degli Infreschi (Di domenica 1 agosto 2021) E' in vacanza in Cilento sul suo yacht di quasi 30 metri, Gigi D'Alessio, avvistato a bordo di Anne Marie al porto Infreschi, a Camerota. Il noto cantante partenopeo ha scelto la perla del Cilento per ... Leggi su salernotoday (Di domenica 1 agosto 2021) E' in vacanza in Cilento sul suodi quasi 30 metri,D'a bordo di Anne Marie al porto, a Camerota. Il noto cantante partenopeo ha scelto la perla del Cilento per ...

Advertising

Gigi_Piada75 : @_Sazed Boh, io non ho problemi visto che il pass lo possiedo. Era solo curiosità. ?? - zazoomblog : Carmela Barbato: vita privata biografia lavoro Instagram e curiosità sulla ex moglie di Gigi D’Alessio - #Carmela… - Pollydolce : Carmela Barbato: vita privata, biografia, lavoro, Instagram e curiosità sulla ex moglie di Gigi D'Alessio -

Ultime Notizie dalla rete : Curiosità Gigi Curiosità, Gigi D'Alessio avvistato sul suo yacht alla Baia degli Infreschi ... Gigi D'Alessio, avvistato a bordo di Anne Marie al porto Infreschi, a Camerota. Il noto cantante partenopeo ha scelto la perla del Cilento per far tappa sul suo lussuoso yacht. Tanta curiosità. ...

Sapore di te/ Streaming del film su Canale 5 con ambientazioni anni '80 (31 luglio) ... le curiosità Non possiamo parlare di premi con Sapore di te firmato Vanzina, ma di successo al ... tra le pellicole più celebri ricordiamo anche 'Febbre da cavallo - La mandrakata' con Gigi Proietti, ...

Curiosità, Gigi D'Alessio avvistato sul suo yacht alla Baia degli Infreschi SalernoToday ...D'Alessio, avvistato a bordo di Anne Marie al porto Infreschi, a Camerota. Il noto cantante partenopeo ha scelto la perla del Cilento per far tappa sul suo lussuoso yacht. Tanta. ...... leNon possiamo parlare di premi con Sapore di te firmato Vanzina, ma di successo al ... tra le pellicole più celebri ricordiamo anche 'Febbre da cavallo - La mandrakata' conProietti, ...