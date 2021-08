Covid:Italia dona 1milione e mezzo di dosi vaccino a Tunisia (Di domenica 1 agosto 2021) L'Italia in prima fila tra i Paesi corsi a sostegno della Tunisia nella sua lotta al Covid. Un milione e mezzo di dosi di vaccino ono giunte infatti oggi dall'Italia a Tunisi, in forma di dono alla ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di domenica 1 agosto 2021) L'in prima fila tra i Paesi corsi a sostegno dellanella sua lotta al. Un milione edidiono giunte infatti oggi dall'a Tunisi, in forma di dono alla ...

Advertising

ferrazza : Dal 1º febbraio 2021 i morti per Covid in Italia sono stati 35.776. Tra questi 423 avevano completato il ciclo vacc… - RaiNews : I dati sul #coronavirus oggi in Italia - Corriere : Il 99% dei morti di Covid in Italia negli ultimi 6 mesi non era stato vaccinato: i dati dell’Iss - Yogaolic : RT @irastadilarsson: Positivi #Covid_19 Lun-Dom vs settimana scorsa: #Piemonte +65% #FVG +62% #Calabria +58% #Toscana +58% #Marche +50% #… - _COSMOPOLIS_ : Covid, Italia: 5.321 casi #1agosto #covid19 #attualità #cosmopolis_media -