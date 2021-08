Covid, Speranza: “Il 60% degli italiani ha completato il ciclo vaccinale: un risultato importante” (Di domenica 1 agosto 2021) Il ministro della Salute: «Dobbiamo continuare su questa strada per proteggere noi stessi e gli altri» Leggi su ilsecoloxix (Di domenica 1 agosto 2021) Il ministro della Salute: «Dobbiamo continuare su questa strada per proteggere noi stessi e gli altri»

