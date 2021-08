Covid | sale il tasso di positività in Campania | prima dose di vaccino per oltre 3 milioni di persone

(Di domenica 1 agosto 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Sono 377, in, i casi positivi alnelle ultime 24 ore su 6.129 tamponi molecolari esaminati. Come quasi sempre si verifica nel fine settimana, diminuiscono i tamponi effettuati e di conseguenza si alza ildiche ieri era pari al 5,34% ed oggi è 6,15%. Un solo decesso è stato registrato. In merito alla situazione negli ospedali, resta invariato a 12 il numero dei posti letto occupati in terapia intensiva; aumentano, invece, i ricoveri in degenza passando dai 196 posti letto occupati ieri ai 218 di oggi. Questo il bollettino di oggi: (dati aggiornati alle ...

PIEMONTE - Sono 146 i nuovi casi di persone risultate positive al- 19 in Piemonte (di cui 9 dopo test antigenico), pari al 1,2% di 12.144 tamponi eseguiti, di ...casi positivi in Piemontea ...Sono 1.494 le persone positive alnel report Asp del 1° Agosto. Rispetto al giorno precedente l'aumento dei casi nel Ragusano è meno importante (28 contagi in più), ma bisogna tener conto che, nel fine settimana, diminuisce il ...Sono 377 i positivi nelle ultime 24 ore in Campania su 6.129 tamponi molecolari effettuati. Con una percentuale di contagio che fa un notevole balzo in avanti toccando il 4,1%. Un dato percentuale mol ...Milano, 1 ago. (LaPresse) - In leggero calo i nuovi casi Covid in Italia nelle ultime 24 ore con 5.321 contagi contro i 6.513 di ieri: il totale da inizio ...