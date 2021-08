Covid oggi Toscana, 702 contagi e nessun morto: bollettino 1 agosto (Di domenica 1 agosto 2021) Sono 701 i nuovi contagi da coronavirus oggi 1 agosto in Toscana, secondo i dati dell’ultimo bollettino. Non si registrano morti. I nuovi casi, di cui 678 confermati con tampone molecolare e 24 da test rapido antigenico, sono lo 0,3% in più rispetto al totale del giorno precedente e portano il totale a 252.675 dall’inizio dell’emergenza sanitaria da coronavirus. I guariti crescono dello 0,04% e raggiungono quota 238.194 (94,3% dei casi totali). oggi sono stati eseguiti 8.537 tamponi molecolari e 4.491 tamponi antigenici rapidi, di questi il 5,4% è risultato positivo. Sono invece 6.210 i ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 1 agosto 2021) Sono 701 i nuovida coronavirusin, secondo i dati dell’ultimo. Non si registrano morti. I nuovi casi, di cui 678 confermati con tampone molecolare e 24 da test rapido antigenico, sono lo 0,3% in più rispetto al totale del giorno precedente e portano il totale a 252.675 dall’inizio dell’emergenza sanitaria da coronavirus. I guariti crescono dello 0,04% e raggiungono quota 238.194 (94,3% dei casi totali).sono stati eseguiti 8.537 tamponi molecolari e 4.491 tamponi antigenici rapidi, di questi il 5,4% è risultato positivo. Sono invece 6.210 i ...

Advertising

FratellidItalia : Vicinanza e solidarietà ai familiari delle vittime del Covid che quest’oggi manifestano a Bergamo - galeazzobignami : I familiari delle vittime del COVID manifestano oggi per chiedere verità e trasparenza e per denunciare la farsa de… - borghi_claudio : Oggi, impressionante, a giornali unificati tutti a strillare che per la variante delta muoiono 100 bambini al giorn… - peirolero : RT @la_kuzzo: Non ho mai visto una situazione più pericolosa per il #covid, e non solo, di quella che ho vissuto oggi su una nave @Grimaldi… - ElGuappo6 : RT @FratellidItalia: Vicinanza e solidarietà ai familiari delle vittime del Covid che quest’oggi manifestano a Bergamo -