Covid oggi Puglia, 158 contagi: bollettino 1 agosto (Di domenica 1 agosto 2021) Sono 158 i contagi da coronavirus in Puglia oggi, 1 agosto 2021, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri, registrato un morto. I nuovi casi sono stati rilevati su 9.491 test per l’infezione da Covid-19: 32 positivi in provincia di Bari, 19 in provincia di Brindisi, 27 nella provincia BAT, 5 in provincia di Foggia, 58 in provincia di Lecce, 12 in provincia di Taranto, 6 casi di residenti fuori regione. 1 caso di provincia di residenza non nota è stato riclassificato e attribuito. 2.421 sono i casi attualmente positivi. I pazienti ricoverati per ... Leggi su italiasera (Di domenica 1 agosto 2021) Sono 158 ida coronavirus in, 12021, secondo i dati deldella regione. Da ieri, registrato un morto. I nuovi casi sono stati rilevati su 9.491 test per l’infezione da-19: 32 positivi in provincia di Bari, 19 in provincia di Brindisi, 27 nella provincia BAT, 5 in provincia di Fa, 58 in provincia di Lecce, 12 in provincia di Taranto, 6 casi di residenti fuori regione. 1 caso di provincia di residenza non nota è stato riclassificato e attribuito. 2.421 sono i casi attualmente positivi. I pazienti ricoverati per ...

Advertising

FratellidItalia : Vicinanza e solidarietà ai familiari delle vittime del Covid che quest’oggi manifestano a Bergamo - galeazzobignami : I familiari delle vittime del COVID manifestano oggi per chiedere verità e trasparenza e per denunciare la farsa de… - borghi_claudio : Oggi, impressionante, a giornali unificati tutti a strillare che per la variante delta muoiono 100 bambini al giorn… - Ginofelino13 : RT @grandebluff: Oggi 5000 contagi covid e 5 decessi media 82 anni e minimo 3 patologie pregresse (dati ISS) ma bollettino coviddi sparato… - cristina_bassi : RT @R66689949: Oggi ho, per la prima volta da marzo 2020, fatto qualcosa di concreto per combattere il covid. Ho portato la TV in soffitta. -