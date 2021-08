Covid oggi Lombardia, 522 contagi: bollettino 1 agosto (Di domenica 1 agosto 2021) Sono 522 i nuovi contagi da coronavirus oggi domenica 1 agosto 2021 in Lombardia, secondo i dati dell’ultimo bollettino. I nuovi casi (ieri +777) a fronte di 29.726 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, di cui è risultato positivo l’1,75% (ieri il tasso era dell’1,97%). Da ieri non si registrano nuovi decessi (ieri +4), quindi il totale delle vittime in Lombardia da inizio pandemia resta di 33.827. Aumenta il numero delle persone ricoverate: nei reparti Covid ordinari sono 208, 2 più di ieri. Incremento di 2 anche nei pazienti delle terapie intensive, ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 1 agosto 2021) Sono 522 i nuovida coronavirusdomenica 12021 in, secondo i dati dell’ultimo. I nuovi casi (ieri +777) a fronte di 29.726 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, di cui è risultato positivo l’1,75% (ieri il tasso era dell’1,97%). Da ieri non si registrano nuovi decessi (ieri +4), quindi il totale delle vittime inda inizio pandemia resta di 33.827. Aumenta il numero delle persone ricoverate: nei repartiordinari sono 208, 2 più di ieri. Incremento di 2 anche nei pazienti delle terapie intensive, ...

Advertising

galeazzobignami : I familiari delle vittime del COVID manifestano oggi per chiedere verità e trasparenza e per denunciare la farsa de… - FratellidItalia : Vicinanza e solidarietà ai familiari delle vittime del Covid che quest’oggi manifestano a Bergamo - borghi_claudio : Oggi, impressionante, a giornali unificati tutti a strillare che per la variante delta muoiono 100 bambini al giorn… - Zappullaclary : RT @zazoomblog: Covid oggi Puglia 158 contagi: bollettino 1 agosto - #Covid #Puglia #contagi: #bollettino - AlfiereItaliano : È il perno della truffa #Covid_19. Se i magistrati avessero indagato, oggi avremmo un diverso Governo in carica e m… -