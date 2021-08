Covid oggi Liguria, 172 contagi: bollettino 1 agosto (Di domenica 1 agosto 2021) Sono 172 i contagi da coronavirus in Liguria oggi, 1 agosto 2021, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri non sono stati registrati morti. I nuovi casi sono stati rilevati su 2.779 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 2.914 tamponi antigenici rapidi. I pazienti ricoverati per Covid sono 43 (+1), mentre le persone in terapia intensiva sonop 9. Secondo i dati della Protezione Civile, gli attuali positivi sono 1.373 (+ 169), mentre i dimessi/guariti sono 99.764 (+ 3). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 1 agosto 2021) Sono 172 ida coronavirus in, 12021, secondo i dati deldella regione. Da ieri non sono stati registrati morti. I nuovi casi sono stati rilevati su 2.779 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 2.914 tamponi antigenici rapidi. I pazienti ricoverati persono 43 (+1), mentre le persone in terapia intensiva sonop 9. Secondo i dati della Protezione Civile, gli attuali positivi sono 1.373 (+ 169), mentre i dimessi/guariti sono 99.764 (+ 3). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

