Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 1 agosto (Di domenica 1 agosto 2021) Il bollettino Covid Italia di oggi, domenica 1 agosto 2021, con dati e news della Protezione Civile e regione per regione su contagi, ricoveri e morti. Il punto sui vaccini nelle singole regioni e sull’impatto della variante Delta. oggi un attacco hacker ha colpito il Ced regionale del Lazio, i sistemi sono tutti disattivati compresi quelli del portale Salute Lazio e della rete vaccinale. Sono 146 i contagi da coronavirus in Piemonte oggi, 1 agosto 2021, secondo i dati ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 1 agosto 2021) Ildi, domenica 12021, con dati e news dellae regione per regione su, ricoveri e morti. Il punto sui vaccini nelle singolee sull’impatto della variante Delta.un attacco hacker ha colpito il Ced regionale del Lazio, i sistemi sono tutti disattivati compresi quelli del portale Salute Lazio e della rete vaccinale. Sono 146 ida coronavirus in Piemonte, 12021, secondo i dati ...

FratellidItalia : Vicinanza e solidarietà ai familiari delle vittime del Covid che quest’oggi manifestano a Bergamo - galeazzobignami : I familiari delle vittime del COVID manifestano oggi per chiedere verità e trasparenza e per denunciare la farsa de… - borghi_claudio : Oggi, impressionante, a giornali unificati tutti a strillare che per la variante delta muoiono 100 bambini al giorn… - BSanturbano : RT @valy_s: #Covid19 Secondo la @FBK_research che collabora con gov., #ISS, CTS fornendo dati per decidere RESTRIZIONI e CHIUSURE.. A lugl… - giovampiero1 : Il Messaggero Mobile: Bollettino Covid Italia, oggi 5.321 contagi e 5 morti: terapie intensive salgono a 230 -