Covid oggi 1 agosto 2021 Italia e Lombardia: bollettino coronavirus (Di domenica 1 agosto 2021) Milano, 1 agosto 2021 - Nessuna tregua, il Covid - 19 continua a correre in Italia e nel mondo . A fare paura è sempre la variante Delta , decisamente più contagiosa rispetto alle altre mutazioni del ... Leggi su ilgiorno (Di domenica 1 agosto 2021) Milano, 1- Nessuna tregua, il- 19 continua a correre ine nel mondo . A fare paura è sempre la variante Delta , decisamente più contagiosa rispetto alle altre mutazioni del ...

Advertising

FratellidItalia : Vicinanza e solidarietà ai familiari delle vittime del Covid che quest’oggi manifestano a Bergamo - galeazzobignami : I familiari delle vittime del COVID manifestano oggi per chiedere verità e trasparenza e per denunciare la farsa de… - borghi_claudio : Oggi, impressionante, a giornali unificati tutti a strillare che per la variante delta muoiono 100 bambini al giorn… - il_piccolo : Covid in Fvg: oggi 50 nuovi contagi, tre persone in terapia intensiva. Nessun decesso. Il 60% dei nuovi casi riguar… - pbenedetti50 : RT @la_kuzzo: Non ho mai visto una situazione più pericolosa per il #covid, e non solo, di quella che ho vissuto oggi su una nave @Grimaldi… -