Covid, Locatelli: "Solo il 12% dei vaccinati si infetta" (Di domenica 1 agosto 2021) Solo il 12% dei vaccinati si infetta e a sua volta può contagiare. Ad affermarlo, in una intervista al Corriere della sera, è Franco Locatelli, coordinatore del comitato tecnico scientifico Cts. "Come affermato anche dal virologo Anthony Fauci, vi è una limitata percentuale (dai dati italiani la stima è del 12%) di soggetti compiutamente immunizzati che possono infettarsi, quasi sempre senza sviluppare malattia, e contagiare – spiega l'esperto – In che misura lo facciano in paragone ai non vaccinati merita ulteriori studi, in particolare mirati a definire quella che è la carica virale ...

