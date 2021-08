Covid, lo scienziato Montomoli: “Terza dose del vaccino inevitabile. Non ci libereremo del virus come non ci siamo liberati dell’influenza. Arriveranno vaccini con proteine purificate” (Di domenica 1 agosto 2021) La Terza dose in autunno parrebbe essere un’ipotesi concreta. Altra strategia, invece, negli Stati Uniti, dove le autorità sanitarie hanno espresso la loro contrarietà, Fauci: “Non penso sia necessaria”. La comunità scientifica oscilla tra due posizioni: una sostiene che le difese immunitarie – cellule B della memoria nel midollo – possono perdurare decenni. L’altra parte della comunità scientifica sostiene che dopo tre mesi le difese immunitarie calano ed è necessaria una Terza dose. A Siena sono stati coordinati i test di laboratorio sul vaccino a mRNA della Pfizer, che poi hanno portato all’approvazione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 1 agosto 2021) Lain autunno parrebbe essere un’ipotesi concreta. Altra strategia, invece, negli Stati Uniti, dove le autorità sanitarie hanno espresso la loro contrarietà, Fauci: “Non penso sia necessaria”. La comunità scientifica oscilla tra due posizioni: una sostiene che le difese immunitarie – cellule B della memoria nel midollo – possono perdurare decenni. L’altra parte della comunità scientifica sostiene che dopo tre mesi le difese immunitarie calano ed è necessaria una. A Siena sono stati coordinati i test di laboratorio sula mRNA della Pfizer, che poi hanno portato all’approvazione ...

