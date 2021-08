Covid, le news di oggi. Vaccini, Locatelli (Cts): "Decisivo immunizzare adolescenti". LIVE (Di domenica 1 agosto 2021) "I deceduti sotto i 19 anni in Italia" riporta il coordinatore del Comitato tecnico scientifico "sono a oggi 28. Inoltre la loro immunizzazione permetterebbe di tutelare anche i compagni di scuola con deficit immunitari". Tre regioni a rischio zona gialla. Per l'ISS "c'è l'effetto Europei sul balzo dei contagi tra gli under 40". A Bergamo protesta in piazza dei familiari delle vittime del Covid-19. Manifestazioni dei No Green Pass in molte città italiane. La solidarietà dela Lega. Tensione e scontri a Parigi Leggi su tg24.sky (Di domenica 1 agosto 2021) "I deceduti sotto i 19 anni in Italia" riporta il coordinatore del Comitato tecnico scientifico "sono a28. Inoltre la loro immunizzazione permetterebbe di tutelare anche i compagni di scuola con deficit immunitari". Tre regioni a rischio zona gialla. Per l'ISS "c'è l'effetto Europei sul balzo dei contagi tra gli under 40". A Bergamo protesta in piazza dei familiari delle vittime del-19. Manifestazioni dei No Green Pass in molte città italiane. La solidarietà dela Lega. Tensione e scontri a Parigi

