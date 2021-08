Covid, le news di oggi. Risalgono terapie intensive e ricoveri, allarme zone rosse. LIVE (Di domenica 1 agosto 2021) Oltre 6500 casi e 16 vittime nell'ultimo bilancio. Tre regioni a rischio zona gialla. Per l'ISS: c'è l'effetto Europei sul balzo dei contagi tra gli under 40. A Bergamo protesta in piazza dei familiari delle vittime del Covid 19. Manifestazioni dei No Green Pass in molte città italiane. La solidarietà dela Lega. Tensione e scontri a Parigi Leggi su tg24.sky (Di domenica 1 agosto 2021) Oltre 6500 casi e 16 vittime nell'ultimo bilancio. Tre regioni a rischio zona gialla. Per l'ISS: c'è l'effetto Europei sul balzo dei contagi tra gli under 40. A Bergamo protesta in piazza dei familiari delle vittime del19. Manifestazioni dei No Green Pass in molte città italiane. La solidarietà dela Lega. Tensione e scontri a Parigi

Advertising

Coninews : Bruno #Rosetti sale sul podio insieme al ‘suo’ quattro senza. Il CIO ha accolto la richiesta del CONI e assegnerà a… - LaStampa : Il sindaco affigge i nomi dei morti per Covid (c’è anche suo padre): “I No Vax negano l’evidenza” - repubblica : Covid, adesso arrivano i no-tamp: “Evitano il tampone per non rovinarsi l’estate” - venetianspring : Vaccino Covid, terza dose sì o no? Ecco cosa dicono gli scienziati in 4 schede - andreastoolbox : Coronavirus in Italia e nel mondo: news e bollettino casi Covid di oggi 1 agosto. LIVE -