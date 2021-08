Covid, le news di oggi. Bollettino: 5.321 nuovi contagi e 5 decessi. LIVE (Di domenica 1 agosto 2021) I tamponi processati sono 167.761. Vaccini, Locatelli (Cts): "Decisivo immunizzare adolescenti". La campagna procede al ritmo di 500mila dosi al giorno: il 60% degli italiani over 12 è immunizzato. Fra tre giorni è previsto il Cdm sul Green Pass per i trasporti e sulla scuola. Il coordinatore del Cts Locatelli: "Decisivo vaccinare gli adolescenti". Fioccano denunce dopo i rave party illegali in Emilia Romagna e Campania. Aumentano i prezzi di Pfizer e Moderna nei contratti di fornitura con l'Ue Leggi su tg24.sky (Di domenica 1 agosto 2021) I tamponi processati sono 167.761. Vaccini, Locatelli (Cts): "Decisivo immunizzare adolescenti". La campagna procede al ritmo di 500mila dosi al giorno: il 60% degli italiani over 12 è immunizzato. Fra tre giorni è previsto il Cdm sul Green Pass per i trasporti e sulla scuola. Il coordinatore del Cts Locatelli: "Decisivo vaccinare gli adolescenti". Fioccano denunce dopo i rave party illegali in Emilia Romagna e Campania. Aumentano i prezzi di Pfizer e Moderna nei contratti di fornitura con l'Ue

Advertising

Coninews : Bruno #Rosetti sale sul podio insieme al ‘suo’ quattro senza. Il CIO ha accolto la richiesta del CONI e assegnerà a… - LaStampa : Il sindaco affigge i nomi dei morti per Covid (c’è anche suo padre): “I No Vax negano l’evidenza” - LaStampa : Covid, le vacanze possono aspettare: la variante Delta fa paura, è boom di disdette - Anto75uk : Grazie care cavie #vaccinati per PEGGIORARE la situazione, per permettere al #Covid di MUTARE e di diventare PIU LE… - seguimi2050 : E ancora non ci arrivano.?????????? QUESTA ?? VERRà INCRIMINATO PER CRIMINI CONTRO L'UMANITÀ???? -