Covid Italia. bollettino del 1 agosto: 16 morti, 6.513 nuovi contagi, crescono le terapie intensive (Di domenica 1 agosto 2021) Saldo in ascesa dei ruicoveri nei reparti Covid e in quelli di terapia intensiva. Il ministero di Soeranza esamina la situazione L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 1 agosto 2021) Saldo in ascesa dei ruicoveri nei repartie in quelli di terapia intensiva. Il ministero di Soeranza esamina la situazione L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

ferrazza : Dal 1º febbraio 2021 i morti per Covid in Italia sono stati 35.776. Tra questi 423 avevano completato il ciclo vacc… - Corriere : Il 99% dei morti di Covid in Italia negli ultimi 6 mesi non era stato vaccinato: i dati dell’Iss - Corriere : Altro sabato di mobilitazione «no green pass» in tutta Italia, nel nome di Giuseppe De Donno, l’ex primario di pneu… - benjamn_boliche : RT @RaiNews: I dati sul #coronavirus oggi in Italia - benjamn_boliche : RT @repubblica: Covid. Bollettino di oggi: in Italia 5321 casi e 5 morti -