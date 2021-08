Covid: Israele,positività oltre 3%, migliaia chiedono terza dose (Di domenica 1 agosto 2021) Non accenna ad arrestarsi la nuova ondata di Covid che dall'inizio di luglio affligge Israele. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati duemila nuovi casi positivi su circa 70 mila tamponi. Per la ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 1 agosto 2021) Non accenna ad arrestarsi la nuova ondata diche dall'inizio di luglio affligge. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati duemila nuovi casi positivi su circa 70 mila tamponi. Per la ...

Advertising

TgLa7 : ??#Covid: in #Israele da domenica terza dose #vaccino agli over 60, ha annunciato il ministero della Sanità. E' il p… - Agenzia_Ansa : Gli israeliani di oltre 60 anni già vaccinati potranno ricevere, a partire da domenica, una terza dose di Pfizer, a… - nightwalqueer : @Smartitina @Gigadesires Perchè il vaccino non serve? In Israele gli ospedali sono già pieni di vaccinati e anche a… - massimogrossi2 : @FedericoCecchi6 @Cambiacasacca Falso e bugiardo come Giuda sei. Fauci ha chiaramente detto e dimostrato che solo i… - 27crazyfrog : RT @dario88799: VACCINATI COVID, STUDIO SHOCK DA ISRAELE. “Alcuni hanno un Livello di Anticorpi 7 volte inferiore a quello di altri” https:… -