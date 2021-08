Covid in Lombardia | 522 nuovi positivi A Bergamo sono 56

Advertising

matteosalvinimi : Non ci volevo credere. Perdiamo una bella persona, un grande medico, che durante il Covid ha lottato come un leone… - Corriere : Covid in Lombardia, i ricoveri tornano a salire. Crolla di 10 anni l’età media dei pazienti - Corriere : Marco, che ha sfidato i no vax: «Mio padre medico morto di Covid, dovevo parlare» - webecodibergamo : I dati in Lombardia delle ultime 24 ore - ErikaBenedetti6 : @orporick Febbraio, stavo tornando con alcune colleghe da un corso di formazione in Lombardia, faceva caldino ci si… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Lombardia

Sono 522 i nuovi casi di positività alin, a fronte di 29.726 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. I dati sono stati diffusi domenica 1° agosto, sabato i nuovi positivi erano stati ..., BOLLETTINO CORONAVIRUS 1 AGOSTO/ 522 casi, 0 morti, +2 terapie intensive Un dato di ..., in India crollano i contagi: perché?/ Vaccinazioni solo al 7,4%, ma... VARIANTE DELTA, L'OMS: 'I ... CREMONA - Si chiude con altri 19 contagiati la quarta settimana della nuova ondata di epidemia in provincia di Cremona, secondo l'aggiornamento quotidiano della Regione Lombardia. Con i dati di oggi, ...